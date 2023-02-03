МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Согласно опубликованным в пятницу результатам опроса, январь стал худшим месяцем за два года для сферы услуг Великобритании: сокращались и новые заказы, и расходы потребителей. Индекс деловой активности в еврозоне вырос в январе

Вместе с тем для некоторых фирм ситуация улучшилась.

Рассчитываемый компаниями S&P и CIPS окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании в январе снизился до минимума с января 2021 года 48,7 против 49,9 в декабре.

Окончательное значение индекса превысило предварительную оценку, составлявшую 48,0.

"Данные последнего опроса указывают на вероятность рецессии в британской экономике в результате дефицита рабочей силы, трудовых конфликтов и повышения процентных ставок", — сказал директор S&P Global Market Intelligence по экономике Тим Мур.

Спад был относительно неглубоким, а новые заказы — почти стабильными, в то время как экспорт увеличился, что способствовало росту занятости.

Рост затрат замедлился до минимума с августа 2021 года благодаря снижению цен на топливо, а индикатор ожиданий компании на год вперед вырос до максимума с апреля 2022 года.

Составной PMI, который отражает динамику активности в производственном секторе и в сфере услуг, в январе снизился до 48,5 с 49,0 в декабре.

В четверг Банк Англии опубликовал прогноз, согласно которому рецессия началась в начале этого года и продлится пять кварталов. При это прогноз был менее пессимистичным, чем оценка, которую центральный банк дал в ноябре.

Банк Англии также смягчил сигналы о необходимости дальнейшего повышения ставок, заявив, что будет реагировать на инфляционное давление, особенно со стороны сферы услуг, где такое давление оказалось более устойчивым.