Посол в Австрии: Москва остается для Вены важным торговым партнером, бизнес свернули единицы
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Москва остается для Вены важным торговым партнером, бизнес в России свернули единицы австрийских компаний, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.
"Правильнее было бы говорить, что Россия остается важным торговым партнером для Австрии. По итогам 2022 года наша страна входит в их первую десятку, а по объему экспорта занимает шестое место", — сказал дипломат в интервью "Известиям".
По его словам, на официальном уровне по инициативе Вены диалог по торгово-экономической повестке де-факто заморожен, но в деловых кругах настроения иные.
"Если оперировать австрийской статистикой, то за 10 месяцев 2022-го стоимостные показатели двустороннего товарооборота выросли к аналогичному периоду 2021 года на 65,4% и достигли рекордных 8,38 миллиарда евро. Объем российского экспорта практически удвоился до 6,86 миллиарда евро. Импорт сократился всего на 6,3%, до 1,51 миллиарда евро. Понятно, что высокие показатели экспорта в основном объясняются скачком цен на энергетических рынках, однако это не меняет сути", — добавил Люблинский.
Посол считает, что деловой настрой местного предпринимательского сообщества никуда не исчез.
"Предприниматели проявляют большой интерес к сохранению взаимовыгодного сотрудничества. На фоне беспрецедентного санкционного давления из представленных в России 650 австрийских компаний полностью свернули свой бизнес и ушли из нашей страны считаные единицы", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/state_regulation/20230207/839708808.html