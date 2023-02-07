МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Москва остается для Вены важным торговым партнером, бизнес в России свернули единицы австрийских компаний, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. Австрийский политик назвал вредные последствия отказа от российского газа

"Правильнее было бы говорить, что Россия остается важным торговым партнером для Австрии. По итогам 2022 года наша страна входит в их первую десятку, а по объему экспорта занимает шестое место", — сказал дипломат в интервью "Известиям".

По его словам, на официальном уровне по инициативе Вены диалог по торгово-экономической повестке де-факто заморожен, но в деловых кругах настроения иные.

"Если оперировать австрийской статистикой, то за 10 месяцев 2022-го стоимостные показатели двустороннего товарооборота выросли к аналогичному периоду 2021 года на 65,4% и достигли рекордных 8,38 миллиарда евро. Объем российского экспорта практически удвоился до 6,86 миллиарда евро. Импорт сократился всего на 6,3%, до 1,51 миллиарда евро. Понятно, что высокие показатели экспорта в основном объясняются скачком цен на энергетических рынках, однако это не меняет сути", — добавил Люблинский.

Посол считает, что деловой настрой местного предпринимательского сообщества никуда не исчез.

"Предприниматели проявляют большой интерес к сохранению взаимовыгодного сотрудничества. На фоне беспрецедентного санкционного давления из представленных в России 650 австрийских компаний полностью свернули свой бизнес и ушли из нашей страны считаные единицы", — подчеркнул он.