Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития
Путин призвал добиться практических результатов в области научно-технологического развития
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В стратегию научно-технологического развития России необходимо внести изменения и пересмотреть подходы к соответствующей единой государственной программе, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.
"Нужно максимально сконцентрировать наши кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов", — уточнил глава государства.
По его словам, зачастую в научно-технологической сфере происходит "подмена задач", усилия сосредотачиваются на выполнении текущей работы. При этом стране необходимы практические результаты, современное оборудование, передовые продукты и конкурентный сервис, подчеркнул Путин.
"Нам нужны практические, конечные результаты, которых ждут страна, экономика и граждане", — заявил он.
Приоритетами научно-технологической отрасли должны стать жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, энергетика, промышленность и безопасность, отметил президент и призвал добиться независимости России по этим направлениям.
Важно фокусироваться на национальных целях, учитывая санкционный фактор и внимательно расставляя акценты, отметил Путин.