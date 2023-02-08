МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В стратегию научно-технологического развития России необходимо внести изменения и пересмотреть подходы к соответствующей единой государственной программе, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию. Путин заявил о необходимости разработок для технологического суверенитета

"Нужно максимально сконцентрировать наши кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов", — уточнил глава государства.

По его словам, зачастую в научно-технологической сфере происходит "подмена задач", усилия сосредотачиваются на выполнении текущей работы. При этом стране необходимы практические результаты, современное оборудование, передовые продукты и конкурентный сервис, подчеркнул Путин.

"Нам нужны практические, конечные результаты, которых ждут страна, экономика и граждане", — заявил он. Путин назвал оптимальный маршрут Северного морского пути

Приоритетами научно-технологической отрасли должны стать жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, энергетика, промышленность и безопасность, отметил президент и призвал добиться независимости России по этим направлениям.

Важно фокусироваться на национальных целях, учитывая санкционный фактор и внимательно расставляя акценты, отметил Путин.