МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, включая проекты в энергетике и транспорте, сообщает пресс-служба Кремля. ЦБ отметил сдержанную динамику кредитования населения в России в январе

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта", — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты рассмотрели текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Путин и Алиев отметили важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Кроме того, в этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне.

Главы государств условились о продолжении контактов в различных форматах.