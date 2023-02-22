МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Между Индонезией и Китаем будут сняты торговые барьеры, обе страны стремятся укрепить партнерство, заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди во время визита ее китайского коллеги Цинь Гана в Джакарту. Китай призвал ускорить расследование диверсии на "Северных потоках"

"Я специально обратилась к Китаю с просьбой о снятии различных торговых барьеров", — процитировал МИД Индонезии слова Марсуди в своем сообщении. Она также добавила, что оптимизация торгового процесса между Китаем и Индонезией охватывает несколько аспектов, таких как лицензирование китайских экспортеров в Индонезии, завершение работы над новым протоколом об экспорте тропических фруктов и индонезийской рыбной продукции.

По словам Марсуди, Китай является крупнейшим торговым партнером страны. Так, в 2022 году общий объем двусторонней торговли между двумя странами достиг нового рекорда в 133,6 миллиарда долларов.

Министры провели четвертое заседание Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству (JCBC) между Индонезией и Китаем в среду, 22 февраля. Последний раз это мероприятие проводилось в 2018 году.