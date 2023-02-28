МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Макроэкономические итоги прошлого года оказались выше ожиданий, удалось укрепить стабильность экономики, бизнес переформатировал логистические цепочки и начал осваивать новые внешние рынки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Минэкономразвития оценило прогноз Moody's по российской экономике

Он напомнил, что в прошлом году недружественные страны ввели "беспрецедентные по масштабу ограничения, барьеры".

"В результате ряда оперативно принятых решений удалось укрепить стабильность нашей экономики, ну и, соответственно, бизнесу переформатировать свои производственные и логистические цепочки, начать осваивать перспективные рынки сбыта не только внутри страны, но и за рубежом. Макроэкономические итоги года оказались лучше ожиданий", — сказал Мишустин.

По его словам, снижение ВВП составило немногим больше 2%, был обеспечен рост ряда секторов.

Кроме того, Мишустин добавил, что уровень достижения годового плана по большинству национальных проектов в 2022 году близок к 100%.

"По государственным программам в открытой их части результаты чуть скромнее. Кассовое — около 98%. Но динамика положительная — год назад было меньше. В целом направлено на их реализацию более 19,5 трлн рублей — сумма значительная, но и задачи стояли непростые", — добавил премьер.

В России действует 14 национальных проектов, которые затрагивают сферы от образования, культуры, здравоохранения и экологии до предпринимательства, развития дорожного хозяйства и комфортной городской среды.