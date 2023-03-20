МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Системные попытки западных стран разрушить российскую экономику не удались и не удадутся, заявил президент страны Владимир Путин. СМИ: Польшу, несмотря на санкции, наводнили российские продукты

Российский лидер в понедельник принял участие в расширенном заседании коллегии МВД.

"Предприняты были коллективным Западом системные усилия по разрушению нашей экономики. Ничего не получилось, ничего и не получится, но успокаиваться ни в коем случае нельзя", — отметил глава государства.

По словам президента, санкции против России рассчитывались на краткосрочный результат, а также на "среднесрочную перспективу". Поэтому, подчеркнул он, у страны возникают проблемы логистического характера.

"Думаю, что и здесь у них ничего не получится", — подчеркнул Путин.