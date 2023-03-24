МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В странах ЕАЭС появится перестраховочная компания, соглашение одобрено кабмином для внесения на ратификацию в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства РФ. Forbes раскрыл, почему санкции против России раскололи мир

"В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет создана Евразийская перестраховочная компания. Соглашение о ее учреждении одобрено правительством для внесения на ратификацию в Госдуму", — говорится в сообщении.

Евразийская перестраховочная компания будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле участникам стран ЕАЭС, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечивать экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками, уточнили в пресс-службе.

"В 2023-2025 годах расходы по оплате доли участия России в уставном капитале организации составят 6,75 миллиарда рублей и будут финансироваться из федерального бюджета", — говорится в сообщении.

Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании было подписано в Ереване 20 октября 2022 года по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.