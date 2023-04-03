2023-04-03T16:47:32+03:00
2023-04-03T16:47:32+03:00
2023-04-03T16:47:32+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230403/840272509.html
В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 26-27 (2422 — 2423)
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 26–27 /2422–2423/. В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6282-У от... ПРАЙМ, 03.04.2023
экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/98/837069859.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/98/837069859.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/98/837069858.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/98/837069858.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/98/837069846.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/98/837069846.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 26–27 /2422–2423/.
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6282-У от 30.09.2022 "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72319 от 10.02.2023, вступает в силу с 1.04.2023/.