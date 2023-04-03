МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 26–27 /2422–2423/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6282-У от 30.09.2022 "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72319 от 10.02.2023, вступает в силу с 1.04.2023/.