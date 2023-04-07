МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Росстат подтвердил снижение экономики России в 2022 году на 2,1%; в четвертом квартале прошлого года спад ВВП замедлился до 2,7% в годовом выражении после снижения на 3,5% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Росстат отметил ускорение недельной инфляции в России

Росстат в пятницу опубликовал вторую оценку по динамике ВВП РФ за 2022 год, первую оценку об итогах четвертого квартала и актуализировал оценки за первый-третий кварталы прошлого года.

"Объем ВВП России за 2022 год составил в текущих ценах 153,435 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2021 года – 115,8%", — говорится в документе.

Спад ВВП РФ в четвертом квартале 2022 года замедлился до 2,7% в годовом выражении после снижения на 3,5% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Прежняя оценка спада в третьем квартале составляла 3,7%. В соответствии с актуализированными данными статистического ведомства, во втором квартале ВВП РФ упал на 4,5% (оценка ухудшена с прежней в 4,1%), в первом — вырос на 3% (прежняя оценка — рост на 3,5%).

В комментарии Росстата указано, что на снижение ВВП в 2022 году повлияло сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля (на 12,7%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (на 6,8%); обрабатывающие производства (на 2,5%); транспортировка и хранение (1,8%).

Вместе с этим рост индекса физического объема добавленной стоимости наблюдался в таких отраслях, как сельское хозяйство (на 6,7%); строительство (на 5%); гостиницы и рестораны (на 4,3%); государственное управление (на 4,1%); информация и связь (на 0,5%); добыча полезных ископаемых (на 0,4%).

"Во внутригодовой динамике самое глубокое падение индекса физического объема добавленной стоимости наблюдалось во втором квартале преимущественно за счет следующих отраслей: оптовая и розничная торговля; обрабатывающие производства; транспортировка и хранение; гостиницы и рестораны; добыча полезных ископаемых", — также пишет Росстат.

Статистическое ведомство также опубликовало в пятницу сведения о доле нефтегазового сектора в ВВП РФ — в 2022 году она выросла до 18,1% после 16,8% годом ранее. Одновременно с этим доля ненефтегазового сектора в ВВП составила 81,9% против 83,2% в 2021 году.