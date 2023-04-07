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2023
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Эксперты спрогнозировали трехзначную инфляцию в Аргентине
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Инфляция в Аргентине в 2023 году будет трехзначной, она превысит 100%, считают аналитики, опрошенные Центральным банком страны. "Аналитики спрогнозировали уровень инфляции за год... ПРАЙМ, 07.04.2023
экономика, новости, аргентина, инфляция, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в 2023 году будет трехзначной, она превысит 100%, считают аналитики, опрошенные Центральным банком страны.
"Аналитики спрогнозировали уровень инфляции за год в 110%", — говорится в сообщении регулятора.
В следующем году ожидается замедление инфляции до 90%.
Инфляция в Аргентине за два месяца текущего года составила 13,1%. В 2022 году потребительские цены выросли на 94,8%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.