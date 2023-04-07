БУЭНОС-АЙРЕС, 7 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в 2023 году будет трехзначной, она превысит 100%, считают аналитики, опрошенные Центральным банком страны. Аргентина отзывает вид на жительство россиян

"Аналитики спрогнозировали уровень инфляции за год в 110%", — говорится в сообщении регулятора.

В следующем году ожидается замедление инфляции до 90%.

Инфляция в Аргентине за два месяца текущего года составила 13,1%. В 2022 году потребительские цены выросли на 94,8%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.