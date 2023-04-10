События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 апреля
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (март)
|4,9%
|4,2%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (апрель)
|0%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (март)
|-4
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|-0,5%
|0,2%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|1%
|1%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (март)
|-1,4%
|-2,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,3%
|-0,8%
|13:00
|GBP
|Великобритания — Ипотечная ставка (фунт стерлингов)
|7,0%
|19:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот
|4,635%
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,346 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2023
|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022
https://1prime.ru/state_regulation/20230410/840334840.html