МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (март) 4,9% 4,2%
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (апрель) 0%  
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (март) -4  
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) -0,5% 0,2%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 1% 1%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (март) -1,4% -2,5%
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 0,3% -0,8%
13:00 GBP Великобритания — Ипотечная ставка (фунт стерлингов) 7,0%  
19:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот 4,635%  
23:00 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,346 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2023    
  RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022    