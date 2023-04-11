МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России в январе-марте снизилось в 2,9 раза в годовом выражении и составило 29 миллиардов долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"Динамика текущего счета платежного баланса определялась уменьшением сальдо торгового баланса в результате существенного снижения стоимостных объемов экспорта преимущественно за счет снижения цен при восстановлении объемов импорта товаров до прошлогодних значений", — отмечает регулятор.

Согласно его данным, в январе-марте прошлого года показатель находился на уровне 83 миллиардов долларов.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в первом квартале текущего года снизилось на 73,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18,6 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-марте 2023 года составил 18,6 миллиарда долларов США, снизившись относительно показателя соответствующего периода 2022 года на 51,2 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении регулятора.

Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте 2022 года составил 69,8 миллиарда долларов.