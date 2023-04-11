МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Рост рублевых счетов и срочных депозитов россиян, согласно предварительным данным, в марте продолжился после положительной динамики в феврале, а вот интерес к валютным вкладам остался низким, говорится в материалах Центробанка.

"По предварительным данным, в марте рост рублевых счетов и срочных депозитов населения продолжился, тогда как интерес розничных вкладчиков к депозитам в валюте оставался низким, несмотря на некоторое повышение ставок по депозитам в долларах США, евро и юанях отдельными участниками рынка", — сообщил ЦБ.

По мнению регулятора, в ближайшем будущем продолжающееся замедление инфляции и сохранение высокой склонности к сбережению будут поддерживать интерес населения к банковским вкладам, в особенности на сроки до трех лет.

Как отмечает ЦБ, интерес населения к рублевым вкладам поддерживался стабильной динамикой депозитных ставок при продолжающемся замедлении инфляции.

Центробанк добавил, что традиционное для января сокращение средств населения в банках сменилось восстановлением их притока в феврале, причем как на текущие счета, так и на краткосрочные депозиты, что могло во многом объясняться возобновлением действия надбавок к базовой процентной ставке при размещении новых средств в ряде банков.

КРЕДИТОВАНИЕ

Годовые темпы роста розничного кредитного портфеля российских банков в марте увеличились, при этом корпоративный портфель вырос умеренно, говорится в материалах ЦБ.

"Требования к населению по оперативным данным в марте возросли, и годовые темпы прироста розничного портфеля увеличились", — сказано в сообщении. Годовые темпы роста кредитов населению в январе были 9%, в феврале — 8,2%.

Отмечается что макропруденциальные ограничения будут продолжать воздействовать на розничное кредитование, как потребительское, так и ипотечное, "с учетом планируемого уточнения регулирования".

"Требования к организациям по оперативным данным в марте увеличились умеренно. Спрос организаций на кредиты будет зависеть в том числе от траектории государственных расходов, авансирования госзаказа, а также интенсивности запуска проектов по оптимизации и трансформации бизнеса", — пишет ЦБ.