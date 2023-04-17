МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Российская экономика к 2026 году вырастет на 2,8 процента, сообщает РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития на ближайшую трехлетку. По оценке ведомства, это будет связано с частичным возобновлением потребительского спроса на фоне роста зарплат. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

Кроме того, в министерстве оценили темпы роста инвестиций в основной капитал в 4,5 процента, оборота розничной торговли — в 3,6 процента. Рост реальных зарплат оценивается в 2,5 процента.

Среднегодовая цена нефти марки Brent в 2026 году составит 142,5 доллара за баррель, а доллар будет стоить 70,6 рублей, говорится в прогнозе. Нефтегазовый экспорт будет расти в среднем на 2,9 процента в год.

В 2023 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 1,2 процента после спада на 2,1 процент в 2022 году. В 2024 году темпы роста ВВП составят 2 процента, в 2025 году — 2,6 процента.