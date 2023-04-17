МИНСК, 17 апр — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в первом квартале снизился на 2,1% по отношению к уровню первого квартала прошлого года, сообщили в национальном статистическом комитете республики. Минэкономразвития ждет уверенного роста ВВП России в 2026 году

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за I квартал 2023 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 46,5 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 97,9% к уровню I квартала 2022 года. Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2023 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,4%", — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

В январе-феврале 2023 года белорусский ВВП снизился на 3,6% к аналогичному прошлогоднему периоду.

По итогам 2022 года ВВП страны сократился на 4,7%. Власти республики планировали на 2022 год рост экономики на 2,9%. В августе президент Александр Лукашенко на фоне западных санкций и снижения ВВП республики заявлял, что экономика страны по итогам 2022 года может сработать не хуже, чем в предыдущем. Правительство Белоруссии заявило, что намерено выполнить эту задачу, и отмечало во втором полугодии восстановительные тенденции в экономике.

В конце ноября Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%.