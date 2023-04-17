МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин заявил, что, по его мнению, депутат Госдумы Анатолий Вассерман пошутил, когда говорил об инициативе декларировать сумму наличных более 1 миллиона рублей на руках, это предложение нежизнеспособно и "не основано на современных экономических законах". В США рассказали, как Россия может обходить потолок цен на нефть

Ранее Вассерман (СРЗП) рассказал, что подготовил законопроект, которым предлагается установить, что налоговую надо уведомлять, если гражданин имеет 1 миллион рублей или эквивалент в другой валюте наличными, так как сейчас большинство расчетов можно проводить в безналичной форме.

"Что это даёт? Я думаю, это шутка Вассермана, да, он пошутил. Надеюсь, что это шутка. Здесь и говорить нечего", — сказал Башкин РИА Новости.

Сенатор отметил, что "это нежизнеспособное предложение, не основано на современных экономических законах".

"Это наказание (для тех — ред.), кто миллион рублей заработал? Бежать на себя заявлять в полицию?" — подчеркнул сенатор.

Вассерман ранее рассказал РИА Новости о наказании, которое предусмотрено законопроектом в случае нарушения предлагаемых норм. По его словам, предлагается ввести конфискацию суммы, а также штраф в размере двух этих сумм.