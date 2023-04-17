МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Минфин России не поддерживает инициативу депутата Госдумы Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше одного миллиона рублей — это не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, сообщила пресс-служба министерства.

"В связи с поступающими запросами СМИ министерство финансов заявляет, что предложение депутата Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше одного миллиона рублей и об объяснении источников их появления не обсуждается и не прорабатывается в правительстве", — сообщили в Минфине.

В ведомстве добавили, что "данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения".

"Министерство финансов не поддерживает данную инициативу", — говорится в сообщении.

Ранее Вассерман рассказал, что подготовил законопроект, которым предлагается установить, что налоговую надо уведомлять, если гражданин имеет 1 миллион рублей или эквивалент в другой валюте наличными, так как сейчас большинство расчетов можно проводить в безналичной форме. Вассерман говорил РИА Новости о наказании, предусмотренном законопроектом в случае нарушения. По его словам, предлагается ввести конфискацию суммы, а также штраф в размере двух этих сумм.