МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Минфин России рассчитывает на увеличение в ближайшие годы поступлений от продажи государственного имущества в пять раз по сравнению с 2022 годом, рассказал журналистам замминистра Алексей Моисеев. Минфин предложил поднять цену федеральных спецмарок на алкоголь

"(В части федерального имущества — ред.) мы, конечно, рассчитываем, что раз в пять у нас будет увеличение в течение нескольких лет", — заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев, комментируя потенциал роста поступлений от сделок с госимуществом, в беседе с журналистами по итогам пресс-конференции на тему "Открытие функционала ГИС "Торги": электронные сделки в сфере земельно-имущественных отношений".

Заместитель руководителя Росимущества Александр Шишкин уточнил, что объем поступлений от продажи акций, находящихся в федеральной собственности, в ГИС "Торги" в 2022 году при плане в 3,8 миллиарда рублей составил 7,8 миллиарда рублей.

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин в своем выступлении также отметил некоторые промежуточные итоги работы государственной информационной системы (ГИС) "Торги". "Первые результаты работы за прошлый год: проведено более 350 тысяч торгов на общую сумму 600 миллиардов рублей. Повышение цен на торгах составило более чем 25%", — сказал он в рамках выступления на пресс-конференции на тему "Открытие функционала ГИС Торги: электронные сделки в сфере земельно-имущественных отношений", — сказал он.

"Сама по себе система, как и система закупок, создает новую реальность — помимо больших данных, помимо автоматизированного контроля, экономический эффект очень значительный в целом для единого нашего экономического пространства", — добавил глава Казначейства.

Заместитель главы Казначейства Анна Катамадзе пояснила, что озвученная сумма включает в себя разные показатели. "600 миллиардов рублей — это общий объем. Конечно, не только федеральный, у нас там все сейчас размещаются. 600 миллиардов рублей — это приставы, регионы, муниципалитеты, приватизация, конфискат", — сказала она.