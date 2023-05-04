МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Правительственная комиссия РФ установила 20-процентный сбор в федеральный бюджет для продавцов ценных бумаг: облигаций федерального займа (ОФЗ), акций, корпоративных облигаций, переведенных в Россию из иностранных депозитариев, следует из материалов на сайте Минфина России.

Речь идет о сделках с ценными бумагами российских эмитентов, приобретенными у нерезидентов из недружественных стран после 1 марта 2022 года, обязательное централизованное хранение которых осуществляется российским депозитарием.

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ приняла решение при рассмотрении вопросов о выдаче разрешений на осуществление сделок с такими бумагами исходить, как правило, из целесообразности установления следующего условия — "обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере 20 % от номинальной стоимости российских ценных бумаг" в случае с облигациями или от суммы в случае с акциями и инвестиционными паями российских паевых инвестиционных фондов.

Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ об особенностях сделок с ценными бумагами российских эмитентов, приобретенными у нерезидентов из недружественных стран после 1 марта 2022 года.

Он устанавливает порядок сделок с акциями российских акционерных обществ, облигациями федерального займа, облигациями российских эмитентов, учет прав на которые осуществляется российскими депозитариями, с инвестиционными паями российских паевых инвестиционных фондов, если эти сделки влекут за собой переход права собственности на эти бумаги, их передачу в доверительное управление или залог.

Указ распространяется на операции, когда такие ценные бумаги либо бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российских АО, "приобретены после 1 марта 2022 года у лиц недружественных иностранных государств" и зачислены на счет в российском депозитарии. Сделки с указанными бумагами могут совершаться на основании разрешений ЦБ РФ или правительственной комиссии.