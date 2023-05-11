МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в апреле упали на 42% к марту — до 7 миллиардов долларов на фоне увеличения доли расчетов в рублях, свидетельствуют данные обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.

"Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами сократился относительно марта на 42%, до 7 миллиардов долларов. В марте доля продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами составила 66%, что было обусловлено необходимостью конвертации валюты для налоговых выплат (в феврале – 50%). Снижение продаж валютной выручки экспортерами в апреле также может быть частично обусловлено увеличением доли расчетов в рублях", — говорится в обзоре.

Рублевая выручка напрямую используется для покрытия части рублевых расходов, что уменьшает объем потенциальных продаж валюты на рынке, которые осуществлялись для их финансирования, отмечает финрегулятор.

БАНКИ

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в апреле сократили продажу валюты до 390 миллиардов рублей с 563 миллиардов рублей в марте, свидетельствуют данные обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.

"Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались СЗКО как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Объем реализованной ими валюты также существенно снизился и составил 390 миллиардов рублей (в марте – 563 миллиарда), достигнув минимального значения с сентября 2022 года", — говорится в обзоре.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов. Объем нетто-покупок этой категории участников составил 449 миллиардов рублей (549 миллиардов в предыдущем месяце).

В первом квартале 2023 года физические лица были нетто-покупателями валюты, однако на фоне апрельского ослабления рубля и достижения курсом отметки выше 80 рублей за доллар стали продавать валюту через крупнейшие банки (25,5 миллиарда рублей), оценили в ЦБ РФ.

На биржевом рынке розничные инвесторы сохранили тенденцию покупки валюты (на 18 миллиардов рублей). В структуре продаж преобладала "токсичная" валюта: физические лица продали ее на 61,7 миллиарда рублей. При этом розничные инвесторы в апреле продолжили покупать юани (объем чистых покупок – 54,2 миллиарда рублей). В марте также наблюдались значительные объемы покупок юаней — на общую сумму 41,9 миллиарда рублей, сообщает финрегулятор.