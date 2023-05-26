МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Новые санкционные ограничения Токио идут в русле рестрикций США, но Токио последовательно сохраняет исключения, важные для его интересов, заявил РИА Новости генеральный директор РСМД, доцент МГИМО Иван Тимофеев. Белый дом: США готовы вводить санкции против всех, кто поддержит Россию

Ранее стало известно, что Япония включила в новый санкционный список 17 физических лиц и 78 организаций из России, среди них авиазаводы "Урал", "Сокол", "Комсомольск-на-Амуре", "Иркутск", конструкторское бюро машиностроения, ОДК "Сатурн".

"Новая волна санкций Токио связана с результатами саммита "семерки", в рамках своей политики страны G7 координируют ограничения друг с другом. Но есть нюансы: Токио не слепо копирует Вашингтон, например, в вопросе ввоза российских рыбы и морепродуктов, так как у Японии есть интересы в этой области. Похожая ситуация с импортом российских нефти и энергоносителей, у Токио здесь есть ряд исключений, связанных с энергетической безопасностью Японии", — сказал Тимофеев.

Он подчеркнул, что уровень влияния Токио в мировых торговле и финансах несопоставим с американским. Кроме того, отметил эксперт, значимость новых рестрикций Японии не так велика, поскольку японский бизнес и так соблюдает американские ограничения.

"Это неприятный эпизод российско-японских отношений, но, учитывая то, что ранее санкции ввели США и что японский бизнес им подчиняется, новые меры Токио мало что меняют. Строго говоря, как только вводят санкции США, японский бизнес их выполняет", — отметил Тимофеев.