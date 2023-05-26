МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российскому бизнесу пришло время возвращать свои позиции на рынке. Российский лидер выступил на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". ЦБ оценил приток средств физлиц в российские акции за год

"Пришло время возвращать свои позиции, и отечественные компании уверенно пользуются этой возможностью", — сказал Путин, сравнивая текущую ситуацию с происходящим на российском рынке в 90-х годах, когда, по словам главы государства, он "был отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям".

Путин добавил, что российские компании сейчас "увеличивают поставки собственных товаров и услуг, которые не уступают, а то и превосходят иностранные аналоги".

Власти, в свою очередь, добавил он, продолжат поддержку предпринимателей, чтобы они наращивали инвестиции и вкладывали средства в строительство предприятий создание рабочих мест.

Абсолютное большинство российских предпринимателей делом показывают, что их интересы связаны именно с Россией, также отметил президент РФ Владимир Путин.

"Абсолютное большинство отечественных предпринимателей, я хочу это подчеркнуть, уважаемые друзья и коллеги, убедительно делом показали, что именно с Россией связаны ваши интересы, желание открывать и расширять производство", — сказал он. Президент отметил, что бизнес сегодня не ограничивается только экономической жизнью.

"Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства — это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета. В самом широком смысле и понимании этого слова. Суверенитета технологического, промышленного, да и даже культурного и ценностного", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что предприниматели берут на себя огромную ответственность за предприятия, трудовые коллективы, за города и поселки, где ведется бизнес. "Вы занимаетесь тем, что повышаете благосостояние миллионов людей. Предъявляете спрос на научные разработки, на высокотехнологичных специалистов и, безусловно, двигаете вперед систему профессионального образования", — сказал глава государства.

Президент также отметил важность предпринимательского сообщества.

"Если бы не было создано за последние годы этой касты предпринимательского сообщества, то, наверное, результат был бы другой. В плановой экономике, мне кажется, было бы практически невозможно добиться результата", — сказал он.