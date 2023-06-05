ВАРШАВА, 5 июн — ПРАЙМ. Европкомиссия продлила до середины сентября запрет на импорт зерна с Украины в пять находящихся рядом с ней стран, сообщает агентство РАР со ссылкой на источники в Брюсселе. В Италии раскрыли планы США на Украину, пишут СМИ

"Еврокомиссия продлила до середины сентября запрет ЕС на импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Он вступил в силу 2 мая и заменил односторонние решения о запрете импорта, введенные странами, граничащими с Украиной, включая Польшу", — сказано в сообщении.

В соответствии с соглашением с Еврокомиссией, в конце апреля Польша, Болгария, Словакия и Венгрия сняли блокаду импорта агропродовольственной продукции с Украины. Вместо этого был введен временный (до 5 июня с возможностью продления) запрет ЕС на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Эти продукты по-прежнему могут перемещаться через данные государства транзитом. Польша и другие страны считали, что запрет должен быть продлен, но против этого выступает Украина. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен также выступала против продления запрета.