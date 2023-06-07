МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора рассмотрели тематику обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей, сообщает пресс-служба Кремля. Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины

"Обстоятельно рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках "ОПЕК плюс", позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть", — говорится в сообщении.

Корме того, Путин и Мухаммед бен Сальман отметили важность достигнутых в ходе министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей по нефти.