ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. США ввели меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, 5 юрлиц из ОАЭ и 2 — из Великобритании, сообщил минторг. Экспорт из Армении в Россию вырос на 187 процентов

"Минторг добавляет к списку компаний, на которых распространяются меры экспортного контроля, 43 компании. Правительство США определило их как действующие вразрез с интересами международной политики или нацбезопасности США", — сообщает ведомство.

В списке структур 31 компания из Китая, по одной из Кении, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Сингапура, четыре из — Пакистана, пять юрлиц из ОАЭ и два — из Великобритании, сообщает минторг. Среди добавленных к мерам экспортного контроля компаний организации занятые в сфере авиации, следует из опубликованного списка.