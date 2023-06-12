США ввели меры экспортного контроля против 43 компаний
США ввели меры экспортного контроля против компаний из Китая, ОАЭ и Великобритании
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ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. США ввели меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, 5 юрлиц из ОАЭ и 2 — из Великобритании, сообщил минторг.
"Минторг добавляет к списку компаний, на которых распространяются меры экспортного контроля, 43 компании. Правительство США определило их как действующие вразрез с интересами международной политики или нацбезопасности США", — сообщает ведомство.
В списке структур 31 компания из Китая, по одной из Кении, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Сингапура, четыре из — Пакистана, пять юрлиц из ОАЭ и два — из Великобритании, сообщает минторг. Среди добавленных к мерам экспортного контроля компаний организации занятые в сфере авиации, следует из опубликованного списка.