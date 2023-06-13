АНКАРА, 13 июн — ПРАЙМ. Ситуация вокруг ситуации с продлением "зерновой сделки" сложная, риски прекращения ее работы есть, Анкара и ООН продолжают работу и переговоры с западными партнерами для оказания содействия экспорту российской сельскохозяйственной продукции, нацелены на результат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с работой и ходом переговоров по сделке. Гутерреш обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки

"Очень сложная", — ответил он на вопрос о том, какова ситуация в обсуждениях по продлению сроков зерновой сделки.

По его словам, у Анкары и ООН есть понимание рисков того, что "механизм может остановиться из-за неполного выполнения условий сделки".

"Мы продолжаем переговоры, процесс не остановился. Мы призываем наших западных партнеров оказать содействие экспорту российской агропродукции и удобрения, нацелены на результат в этой работе", — отметил собеседник агентства.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в понедельник заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки.