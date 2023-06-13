МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия в ближайшее время ближайшее время намерена обсудить с представителями стран Африки ряд вопросов, в числе которых и- зерновая сделка. Переговоры пройдут в ближайшее время, когда представители этих государств приедут в Россию, рассказал российский президент Владимир Путин вовремя встречи с военными корреспондентами. Путин: Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки

"В ближайшее время ожидается приезд в Россию лидеров нескольких африканских государств, мы договорились пообсуждать текущие вопросы, наверняка речь пойдет об этой зерновой сделке", — отметил он.

По словам главы государства, мы готовы поставлять зерно в беднейшие страны бесплатно. Это также будет обсуждено с лидерами стран Африки.

"Тот объем зерна, которые получали беднейшие страны… Мы готовы будем поставить в беднейшие страны для них бесплатно. Это надо все пообсуждать, в том числе когда наши друзья приедут из африканских государств… совсем скоро. Я с ними тоже посоветуюсь, как поступить", — рассказал он.