АФИНЫ, 14 июн — ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) может стать площадкой для глобальных мирных инициатив, такое мнение высказал РИА Новости бывший советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. Более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий приедут на ПМЭФ

Веланис был советником премьер-министра Алексиса Ципраса с 2015 по 2019 годы. Он много лет участвует в ПМЭФ и приглашен как гость на форум, который в этом году проходит с 14 по 17 июня.

"Пользуясь площадкой 26-го ПМЭФ, я хотел подчеркнуть мое убеждение, что Россия хочет мира. Россия никогда и нигде не вела империалистическую войну. Я думаю, из России произойдет глобальная мирная инициатива, и весь мир пойдет за ними. Я верю, что Россия опять станет, как и была, центром мирового развития и сотрудничества", — сказал Веланис.

"В отношениях с Россией не народы других стран вражеские. Вражеские те западные элиты, которые захотели иметь исторический реванш после Второй Мировой войны. Поэтому и разрушают памятники и оскверняют места захоронения советских и русских солдат – освободителей Европы от фашизма и нацизма", — заявил он.

Веланис сказал, что НАТО как военная организация, созданная именно против СССР и России, никогда не станет носителем мира и прогресса.

"Во всем мире происходят глубокие изменения и поиск новой архитектуры мироустройства. В экономике и финансах, в энергетической безопасности, в высоких технологиях, в геополитике. Рушится гегемония одной мировой державы, создаются другие полюсы влияния. Этот процесс сопровождается множеством противодействий, экономическими, но и военными конфликтами. Ситуация на Украине этому свидетельство. Многие легкомысленные политики на Западе говорят уже о "реванше" Второй Мировой войны. Россия тогда выиграла, теперь должна проиграть, говорят они", — сказал он.

По словам Веланиса, истоки такой политики в прошлом, в 2010-х годах, русофобия упорно внедрялась как идеология в народы восточной Европы и Украины, а за проект "антиРоссия" дорого платили. Мантуров оценил настроение российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023

"Обман вокруг минских соглашений, нежелание дать России в декабре 2021 года письменные гарантии безопасности, 11 пакетов санкций ЕС против России, раскол православной церкви, интенсивное перевооружение украинский армии, намеки о пересмотре статуса неядерного государства Украины, подготовка её вступления в НАТО и многое другое. Это всё сопровождается словами официальных лиц США и ЕС о полном уничтожении России, о победе "цивилизованного Запада" на поле боя с Россией. Сопровождается осквернением памятников героям-освободителям Великой Отечественной войны в Польше, в Прибалтике, в других странах ЕС. И ежедневно тысячами жизней украинского народа на полях боя с западным оружием в руках против России", – сказал Веланис.

Он назвал желание победить Россию "исторической иллюзией".

"Сегодня призыв один единственный — надо всеми силами остановить эскалацию, надо прекратить братоубийственную войну на Украине, надо всем сторонам вернуться в логику мирных решений всех спорных вопросов, и, главное, не допустить, чтобы фашизм и нацизм подняли голову и привели человечество к новым более страшным бедам", — сказал Веланис.

"Россия желает мира, справедливости и процветания всех народов и этого вместе с ними добьётся", — уверен он.

Веланис отметил, что, выступая несколько лет на назад на ПМЭФ, призвал собрать всех лидеров стран на конференцию по будущему мироустройства.

"Было бы идеально, хотя это и нереально, всех руководителей так называемых западных стран пригласить на Красную площадь, чтобы они оказались перед памятью 27 миллионов жертв фашизма и поняли, что надо продолжать жизнь без войн. Такая картинка у меня давно в голове была. Тогда я сказал про Акрополь, про Афины, Грецию как родину демократии. А сейчас говорю – пусть приезжают все в Россию", — заключил он.