МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. РОСТ ВВП РФ В 2023 ГОДУ БУДЕТ В ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНЕ ПРОГНОЗНОГО ДИАПАЗОНА В 0,5-2% — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20230615/840833650.html
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. РОСТ ВВП РФ В 2023 ГОДУ БУДЕТ В ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНЕ ПРОГНОЗНОГО ДИАПАЗОНА В 0,5-2% — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20230615/840833650.html
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