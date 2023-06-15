2023-06-15T11:04:56+03:00

2023-06-15T11:04:56+03:00

2023-06-15T11:04:56+03:00

2023

https://1prime.ru/state_regulation/20230615/840833650.html

Набиуллина: рост ВВП России будет в верхней половине прогнозного диапазона

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. РОСТ ВВП РФ В 2023 ГОДУ БУДЕТ В ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНЕ ПРОГНОЗНОГО ДИАПАЗОНА В 0,5-2% — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.06.2023

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60