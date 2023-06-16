ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. Европейским властям требуются амбициозные шаги по наращиванию производительности для увеличения роста экономики зоны евро, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). БРИКСом по голове: что приготовила Россия для Запада

"Амбициозные действия по наращиванию производительности необходимы для увеличения роста зоны евро", — указано в опубликованном документе международной организации.

В частности, в МВФ указали на необходимость качественного внедрения национальных планов по восстановлению и устойчивости, которые должны обеспечить "сильно необходимые" структурные реформы и инвестиции.

Оценивая усилия европейских регуляторов по борьбе с инфляцией, в фонде сообщили о том, что регион находится далеко от целевого показателя динамики роста потребительских цен в 2%, а в случае нового значительного повышения стоимости энергоносителей властям понадобятся таргетированные меры поддержки наиболее незащищенных потребителей.

В среду Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз годовой инфляции в странах еврозоны на 2023 год до 5,4% с 5,3%, следует из доклада регулятора.

В 2024 году ЕЦБ теперь прогнозирует годовую инфляцию на уровне 3% вместо ожидавшихся в марте 2,9%. На 2025 год прогноз также увеличен — до 2,2% с 2,1%.

Базовая инфляция в еврозоне в текущем году ожидается на уровне 5,1%. В марте центробанк прогнозировал ее в 4,6%. На 2024 год ЕЦБ прогнозирует снижение показателя до 3%, на 2025 год — до 2,3%.

Ранее в июне глава ЕЦБ Кристин Лагард признала, что рост в зоне евро практически затормозился в начале 2023 года, внутренний спрос остается слабым, а активность поддерживается, главным образом, снижением цен на энергоносители.