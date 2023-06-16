МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ-2023 сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) в апреле текущего года вырос на 3,3 процента. Путин посвятит свое выступление на ПМЭФ развитию России

По итогам текущего 2023 года рост экономики страны может составить два процента.

"Я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост (ВВП — ред) все-таки будет до 1,5%, а может побольше — под 2%. Это поможет нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира", — отметил он.

В апреле этого года валовой внутренний продукт вырос на 3,3 процента в годовом выражении. Путин подчеркнул, что по итогам года экономика вырастет более чем на процент.

Он добавил, что стратегия, которую выбрали власти и бизнес нашей страны, сработала и набирает обороты.