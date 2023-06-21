МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Украина может стать важным поставщиком ресурсов для ЕС и полностью заменить российские поставки критически важного сырья в регион, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. ЕС испытывает нехватку ресурсов для производства боеприпасов для Украины

"Если вы посмотрите на критически важное сырье, то у Украины есть 21 из 30 продуктов, необходимых ЕС. Она (Украина) может полностью заменить российские поставки критически важного сырья в Европу", — сказал он в интервью газете Politico.

По его словам, Украина также может стать для Европы центром для хранения энергии.

"У Украины есть крупнейшие подземные хранилища газа в Европе — 33 миллиарда кубометров, прямо на границе со Словакией. Потенциал там огромен… Это может быть очень важным стратегическим активом для энергетической безопасности Европейского Союза", — заявил Шефчович и добавил, что еще одной возможной областью роста в сфере энергетики является водород.

Ранее директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев заявил РИА Новости, что Украина не станет новым энергетическим хабом, потому что мало инвесторов готовы именно сейчас на столь стратегические инвестиции, не факт, что у страны будет ресурсная база для наращивания добычи нефти и газа, а отыскать промышленные технологии и тысячи высокоуровневых специалистов быстро вряд ли получится.