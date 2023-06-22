События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 июня
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Праздник драконьих лодок — выходной
|15:05
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|15:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (1кв2023)
|-206,8 млрд долл
|-216,9 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|262 тыс
|260 тыс
|16:55
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (май)
|-3,4%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (май)
|4,28 млн
|4,25 млн
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|17:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|7,919 млн барр
|1,873 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,554 млн барр
|0,618 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.06)
|585,7 млрд долл (на 09.06)
|RUB
|Мосэнерго — ГОСА (реестр закрыт 28.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 04.07.2023)
|0,22308 — див-д 2021
|0,18652 (рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Аэрофлот — СД (о сделке по наземному обслуживанию в международном аэропорту Шереметьево, о сделке с заинтересованностью по передаче в аренду авиакомпании Россия 2-х воздушных судов класса Sukhoi SuperJet 100-95B)
https://1prime.ru/state_regulation/20230622/840898412.html