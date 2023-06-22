МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Праздник драконьих лодок — выходной    
15:05 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
15:30 USD США — Баланс счета текущих операций (1кв2023) -206,8 млрд долл -216,9 млрд долл
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 262 тыс 260 тыс
16:55 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (май) -3,4%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (май) 4,28 млн 4,25 млн
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
17:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
18:00 USD США — Запасы сырой нефти 7,919 млн барр 1,873 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,554 млн барр 0,618 млн барр

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.06) 585,7 млрд долл (на 09.06)  
  RUB Мосэнерго — ГОСА (реестр закрыт 28.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 04.07.2023) 0,22308 — див-д 2021 0,18652 (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Аэрофлот — СД (о сделке по наземному обслуживанию в международном аэропорту Шереметьево, о сделке с заинтересованностью по передаче в аренду авиакомпании Россия 2-х воздушных судов класса Sukhoi SuperJet 100-95B)    