МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Резервный фонд правительства России увеличится на 1,1 миллиарда рублей, источником средств послужат доходы от возмещения причиненного вреда водным объектам, сообщает пресс-служба кабмина. Комитет Госдумы одобрил отчет об исполнении бюджета ПФР за 2022 год

"Резервный фонд правительства увеличится на 1,1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано. Источник увеличения резервного фонда — дополнительные доходы, полученные от возмещения вреда, причиненного водным объектам", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий по защите территорий от негативного воздействия вод в районе озера Байкал и на территории Дальневосточного федерального округа, а также на мероприятия по обеспечению стабильности экономики в условиях внешних ограничений.

Резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.