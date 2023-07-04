Динамика российского рынка акций восстановилась, несмотря на изолированность, считает аналитик Чуйко
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Корреляция динамики российского рынка акций с рынками развитых стран восстанавливается, несмотря на общую изолированность российского рынка, считает директор по инвестиционной аналитике "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко.
"Российский рынок стал несколько изолированным, но эта изолированность, она немного уходит в какой-то степени… В пик второго квартала 2022 года, когда неопределенность достигала максимума, корреляция с развивающимися рынками падала до нуля, с развитыми даже иногда уходила в минус. Сейчас корреляция с развитыми рынками восстановилась", — отметил Чуйко на пресс-конференции.
Он считает, что это объясняется тем, что на "СПБ Бирже" все равно торгуется достаточно большой объем иностранных ценных бумаг — соотношение оборота российских и американских ценных бумаг на российских биржах составляет примерно 6 к 1.
"В принципе, это неплохой показатель, и когда в портфеле 14-15% занимают американские рынки, то рост американского рынка приводит к тому, что люди частично меньше хотят продавать российские бумаги, также могут быть готовы перекладываться из американских бумаг в российские. И по нашим опросам, более половины инвесторов верят в положительную связь между двумя рынками", — объяснил Чуйко.
https://1prime.ru/state_regulation/20230704/840994402.html