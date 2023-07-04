МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Корреляция динамики российского рынка акций с рынками развитых стран восстанавливается, несмотря на общую изолированность российского рынка, считает директор по инвестиционной аналитике "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко. Акции на Мосбирже снизились после роста в начале торгов

"Российский рынок стал несколько изолированным, но эта изолированность, она немного уходит в какой-то степени… В пик второго квартала 2022 года, когда неопределенность достигала максимума, корреляция с развивающимися рынками падала до нуля, с развитыми даже иногда уходила в минус. Сейчас корреляция с развитыми рынками восстановилась", — отметил Чуйко на пресс-конференции.

Он считает, что это объясняется тем, что на "СПБ Бирже" все равно торгуется достаточно большой объем иностранных ценных бумаг — соотношение оборота российских и американских ценных бумаг на российских биржах составляет примерно 6 к 1.

"В принципе, это неплохой показатель, и когда в портфеле 14-15% занимают американские рынки, то рост американского рынка приводит к тому, что люди частично меньше хотят продавать российские бумаги, также могут быть готовы перекладываться из американских бумаг в российские. И по нашим опросам, более половины инвесторов верят в положительную связь между двумя рынками", — объяснил Чуйко.