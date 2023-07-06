МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 июля, выросло на 6 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 245 тысяч, считают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. В ФРС США считают целесообразным дальнейшее повышение ставки в 2023 году

Официальные данные министерство труда страны опубликует в четверг, 6 июля, в 15.30 мск.

В то же время бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. По мнению экспертов, дефицит торгового баланса США в мае сократился до 69 миллиарда долларов с 74,6 миллиарда долларов в апреле.

В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за июнь. Ожидается, что показатель вырос на 228 тысяч после увеличения в мае на 278 тысяч.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в июне увеличился до 51% с 50,3% в мае.

В 18.00 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 30 июня. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 1 миллион баррелей, до 452,7 миллиона баррелей.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат обнародует статистику по розничным продажам в еврозоне за май. По мнению экспертов, в месячном выражении показатель вырос на 0,2% после нулевой динамики апреля, а в годовом — снизился на 2,7% после сокращения на 2,6%.