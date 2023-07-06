МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Если курс доллара вырастет выше 100 рублей, то Банк России может повысить ключевую ставку с текущих 7,5% сразу на несколько процентных пунктов, как это было в предыдущие периоды резкого ослабления рубля, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин рассказал страховщикам о том, к чему им готовиться

Курс доллара на Мосбирже в четверг поднялся выше 93 рублей, евро поднимался выше 102 рублей впервые с марта 2022 года. Рекорд по цене на валюту был поставлен 10 марта 2022 года: 132,4 рубля за евро и 121,5 рубля за доллар. Затем после двухнедельного падения рубль начал укрепляться, причем быстрыми темпами.

"Если девальвация рубля станет обвальной, то ЦБ может поднять ключевую ставку сразу на несколько процентных пунктов, как это было сделано в декабре 2014 года и в феврале 2022 года", — сказал он.

Осадчий добавил, что обвальным уровнем может стать пробитие долларом психологически значимого уровня 100 рублей.

Эксперт отметил, что девальвация рубля усилилась после событий 23-25 июня из-за ускорения оттока капитала: инвесторы начали продавать российские активы, в том числе и ОФЗ, конвертировать средства в иностранную валюту и выводить ее за рубеж. В результате на российском рынке образовался дефицит долларов и евро, заключил Осадчий.