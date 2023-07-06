МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Осуществление платежей с помощью цифрового евро может стать возможным уже через четыре года, заявил глава центрального банка Германии, Бундесбанка, Йоахим Нагель. Германия оказалась неспособной вносить платежи в бюджет Евросоюза

Примерно через четыре года "мы сможем расплачиваться цифровым евро", — приводит слова Нагеля информационное агентство dpa. "Реализовать это весьма непросто, но, полагаю, это реалистичный временной горизонт", — добавил глава Бундесбанка.

По мнению Нагеля, вполне логично, что центральные банки расширяют свой ассортимент цифровой валютой, тем самым укрепляя свою финансовую инфраструктуру.

"Люди, а также банки, которые нужны нам для цифрового евро, скоро убедятся, что цифровой евро предлагает новые возможности и новые финансовые продукты, которые улучшат финансовую доступность", — сказал Нагель.

Европейский союз уже несколько лет обсуждает возможность создания цифрового евро. В прошлом месяце Европейская комиссия представила свои предложения по правовой базе для введения цифровой валюты. Европейский центральный банк намерен решить в октябре, будет ли продолжена работа над проектом цифровой валюты. При этом в случае введения цифрового евро он станет дополнением к уже существующим платежным средствам, а не заменит их.