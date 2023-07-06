МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Читатели турецкого портала Haber7 поддержали позицию Москвы по зерновой сделке. В МИД оценили перспективы продления зерновой сделкой

Запад не выполняет условия России в рамках "черноморской инициативы", из-за чего ее могут не продлить, напомнило издание. Как заявил российский МИД, оснований для этого нет. Срок действия сделки истекает 17 июля.

"Запад либо потонет, либо придется быть справедливым", — написал один из комментаторов.

"Да, Россия права, эти поставки опять используются в коммерческих целях из-за двуличной Европы. Наша страна не должна становиться инструментом этого и не должна оказывать давление на Москву. Если сделка прекратится, значит, так тому и быть. Турция, поддержи Россию, не противься", — присоединился к нему другой.

"Зерно идет в Европу, а Европа распределяет его так: "Три мне, один тебе". Россия знает это" — уверен еще один пользователь.

"Мне кажется, зерновую сделку нужно обновить и осуществлять поставки тем странам, которые действительно в них нуждаются. Посмотрите-ка на Европу — и санкции вводит против удобрений, и зерно получает", — возмущаются в дискуссии.

"Россия права насчет того, что пшеница должна поставляться больше в бедные страны, чем в богатые", — написал читатель.

"Западу нужно показать последствия некоторых его решений", — полагает еще один юзер.

"Пускай зерно доставляется в Турцию только турецкими судами. Здесь оно будет перерабатываться и в виде муки перевозиться опять же турецкими судами в бедные страны. Логично же?" — предложил другой.

"Русские абсолютно правы. Запад эксплуатирует африканские и восточные страны. Этому нужно положить конец", — заключили участники треда.

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