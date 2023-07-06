С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Банк России считает принципиально важным для фондового рынка, что компании вновь стали раскрывать информацию о себе, однако если ее не будет хватать для нужд инвесторов, ЦБ предложит правительству дополнительные меры в этой сфере, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ЦБ раскрыл объем замороженных средств у большинства россиян-инвесторов

С марта 2022 года в России действовало постановление правительства, которое позволяло практически всем компаниям закрывать и ограничивать объем раскрытия любой информации. Действие этой меры заканчивалось 1 июля текущего года. После ее окончания правительство определило перечень информации, которую участники фондового рынка смогут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от санкций, а также то, что основаниями для сокрытия данных могут быть действующие в отношении компании санкции, наличие статуса уполномоченного банка и деятельность в новых регионах России.

"Принципиально важно иметь раскрытие существенной для инвесторов информации. Мы все на словах за развитие рынка капитала, но рынка капитала не бывает без доступной информации. Это базовая вещь, которая нужна для рынка капитала. Мы будем смотреть, как происходит это раскрытие информации, как ей пользуются, достаточно ли ее для инвесторов. Если увидим, что не достаточно, будем выходить с дополнительными предложениями к правительству", — сказала она.

Набиуллина добавила, что в отчетности может содержаться чувствительная информация, которая может создавать санкционные риски. ЦБ это всегда понимал и при раскрытии информации финансового сектора это учел: сейчас уже публикуются отчётности банков, хотя некоторые показатели представлены в агрегированном виде.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.