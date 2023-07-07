МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае снизился на 0,2% в месячном выражении после роста на 0,3% в апреле к марту, сообщает министерство экономики и технологий страны. В Германии приостановили принятие непопулярного закона об отоплении

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель не изменился в месячном выражении.

В годовом выражении промпроизводство в стране в мае выросло на 0,7%. Месяцем ранее был зафиксирован рост на 1,7%.

Промпроизводство, за исключением энергетического и строительного секторов, в мае увеличилось на 0,2% к апрелю. Объем производства товаров производственно-технического назначения вырос на 1,3%, а потребительских товаров — снизился на 1,2%.