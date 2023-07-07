МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский миллиардер Олег Дерипаска указал на подорожание двухлетних казначейских облигаций США и предрек, что до часа расплаты за санкционный раж осталось 3-3,5 года. СМИ: Чехия сделала исключения из антироссийских санкций для бизнеса

"Час расплаты за санкционный раж становится ближе. Осталось года три, три с половиной", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

В качестве примера Дерипаска привел статью в FT, согласно которой стоимость заимствований в США достигла 16-летнего максимума, поскольку рынки встревожены данными о занятости. Доходность двухлетних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с 2007 года на фоне ожиданий дальнейшего повышения ставки ФРС, что привело к массовой распродаже американских бумаг в четверг инвесторами по всему миру.

Дерипаска известен своей критикой в адрес США. В апреле он заявил, что снижение рейтинга казначейских бумаг Минфина США может быть только самой вершиной айсберга накопленных проблем с госдолгом страны, и дал прогноз, что доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через пять лет. Ранее в марте он охарактеризовал финансовую ситуацию в США словами "не выдержит кобылка".

Сам Дерипаска с 2018 года находится под санкциями США, которые он оспаривает в судебном порядке. Однако в октябре 2022 года Верховный суд США отклонил попытку российского предпринимателя опротестовать введенные против него санкции.