МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Число компаний в списке "подозрительных организаций", который ведет Банк России уже два года, достигло 10 тысяч, более 90% из них уже удалены с рынка, следует из сообщения регулятора. Банк России пояснил изменения в регулировании ипотеки с 1 июня

"Список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России ведет уже два года. В него включаются компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и других. Сейчас в список добавлены 10063 организации, более 90% из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления", — говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее популярные домены верхнего уровня таких компаний —.site,.pw,.club,.io,.fun,.cc. В названиях проектов слово "крипто" (crypto) используется 228 раз, слово "форекс" (forex) — 127 раз.

Кроме того, часто упоминаются такие лжерегуляторы, как "Центр Регулирования Финансовых Операций" (ЦРФО), "Центральный Орган Регулирования Финансов" (ЦОРФ), "Центр регулирования отношений на финансовых рынках" (ЦРОФР).

"Cамое популярное имя в списке — Юля, от имени Юли "ведется" 7 экономических игр ("Ракушки от Юли", "Морячка от Юли", "Велосипед от Юли", "Гонки от Юли", "Котики от Юли", "Яблоки от Юли", "Художник от Юли"). Нелегалы очень любят такси и драконов — в списке 35 экономических игр про них", — отмечает ЦБ.