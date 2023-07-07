МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Украинские банки усилят финансовый мониторинг, чтобы находить подсанкционных лиц и арестовывать их счета, сообщило украинское издание "Страна". СМИ: Украина учит США, как давать ей деньги

"Банки усилят финансовый мониторинг клиентов и начнут активнее разыскивать подсанкционных лиц, чтобы арестовать им счета", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на внутреннее письмо №25-0007/48533 нацбанка издание пишет: регулятор пришел к выводу, что украинские банки формально подходят к выполнению требований по финансовому мониторингу, а также делают недостаточно, чтобы противодействовать отмыванию средств и финансированию терроризма.

Претензии Нацбанка Украины включаются в себя такие аспекты, как неправильное определение банками своего профиля рисков, недостаточно строгая проверка клиентов и операции, которые могут иметь отношение к России, поверхностные внутренние аудиторские проверки банков и их отчеты, формальная политика банков по финансовому мониторингу.

"Отдельно НБУ прошелся по вопросу мер банков в отношении клиентов, к которым применяются санкции. От банков потребовали чаще и тщательнее проводить, то, что регулятор называет независимой проверкой и оценкой риско-профиля", — пишет издание. Это означает, что банки будут более пристально проверять свои клиентские списки и быстрее находить тех лиц, против которых введены санкции. Утверждается, что банки должны будут следить не только за санкциями со стороны Украины, но и за санкциями других государств, межгосударственных объединений, международных организаций.