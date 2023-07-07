ООН, 7 июл — ПРАЙМ. Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс хотят провести встречи в Москве и Стамбуле до истечения действия черноморской зерновой инициативы, сообщил на пресс-конференции Гриффитс. Генсек ООН заявил о важной роли зерновой сделки

"Мы продолжаем усердно работать. Я знаю, что Ребекка очень заинтересована в том, чтобы получить возможность сесть за стол в Москве до истечения. И я заинтересован в том, чтобы сесть в Стамбуле со сторонами черноморской инициативы, если это будет возможным, на следующей неделе. И обсуждения на этот счет ведутся. Так что мы пытаемся", — сказал Гриффитс.