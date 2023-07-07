ВАШИНГТОН, 7 июл — ПРАЙМ. США с начала конфликта на Украине заморозили более 500 миллионов долларов связанных с Россией активов, заявила в пятницу заместитель генпрокурора США Лиза Монако. США объявили о передаче кассетных боеприпасов Украине

"Мы заморозили активы российских олигархов и лиц, которые помогают российскому режиму и избегают санкционного режима США, на сумму более 500 миллионов долларов", — сказала она, выступая в Японии на министерской встрече G7.

По ее данным, в этот период США предъявили обвинения в нарушении санкций, экспортных ограничений или финансовых махинациях более чем 30 лицам, некоторые из них были задержаны за пределами США и могут быть экстрадированы для суда.

После начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля 2022 года Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.