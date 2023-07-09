НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — ПРАЙМ. Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял посетит Великобританию 10-11 июля, чтобы подвести итоги переговоров по соглашению о свободной торговле и проанализировать ход переговоров по аналогичному соглашению с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ). Индия даст Шри-Ланке время на погашение финансового долга

"Визит министра будет сосредоточен не только на текущих переговорах по соглашению о свободной торговле между Индией и Великобританией, но он также встретится с министрами стран-членов ЕАСТ, чтобы обсудить ход реализации соглашения о торгово-экономическом партнерстве с Европейской ассоциацией свободной торговли", — сообщили в министерстве торговли и промышленности.

Согласно заявлению, визит проходит в решающий момент, поскольку Индия и Великобритания привержены расширению своих экономических связей и изучению путей расширения двусторонней торговли.

"Поскольку переговоры по соглашению о свободной торговле набирают обороты, целью визита является дальнейшее продвижение дискуссий и подготовка пути к всеобъемлющему и взаимовыгодному соглашению, которое будет способствовать экономическому росту и укреплению связей между двумя странами", — говорится в сообщении.

Ранее Индия и Великобритания завершили десять раундов переговоров, пакт будет охватывать 26 областей торговой политики.

Двусторонний товарооборот между странами увеличился в 2023 финансовом году до 20,36 миллиарда долларов с 17,5 миллиарда долларов в 2022 финансовом году.