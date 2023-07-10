ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что в следующем году объемы несырьевого экспорта вернутся на траекторию роста. Мишустин отметил рост интереса к российской экономике

"В следующем году рассчитываем вернуться на траекторию роста объемов несырьевого экспорта", — сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Иннопром".

Он отметил, что власти перестраивают нацпроект "Международная кооперация и экспорт" с акцентом на дружественные страны и развитие транспортно-логистических коридоров.

"Совершенствуем и страховую поддержку экспортеров, которые выходят на новые рынки", — добавил глава праительства.