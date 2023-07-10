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https://1prime.ru/state_regulation/20230710/841043058.html
Мишустин: рассчитываем, что экспорт возобновит рост в 2024 году
Экономика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что в следующем году объемы несырьевого экспорта вернутся на траекторию роста. "В следующем году рассчитываем вернуться на... ПРАЙМ, 10.07.2023
экономика, новости, рф, михаил мишустин, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что в следующем году объемы несырьевого экспорта вернутся на траекторию роста.
"В следующем году рассчитываем вернуться на траекторию роста объемов несырьевого экспорта", — сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Иннопром".
Он отметил, что власти перестраивают нацпроект "Международная кооперация и экспорт" с акцентом на дружественные страны и развитие транспортно-логистических коридоров.
"Совершенствуем и страховую поддержку экспортеров, которые выходят на новые рынки", — добавил глава праительства.