МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Американский банковский сектор может столкнуться с новой волной слияний и поглощений, что станет "сейсмическим сдвигом" для финансовой сферы, сообщил CNBC. Это высший пилотаж. Как заработать на дефолте США, даже если его не будет

Рост процентных ставок, убытки в сфере коммерческой недвижимости и усиленный контроль со стороны регулирующих органов окажут давление на региональные и средние банки, что приведет к новому витку слияний.

Грядущие изменения станут самыми значительными в американской банковской сфере со времен финансового кризиса 2008 года.

Как считают опрошенные телеканалом эксперты, многие банки будут вынуждены перейти в "объятия" более сильных организаций либо рыночными методами, либо при помощи финансовых властей страны.

"Мы единственная страна в мире, где так много банков", — добавил в беседе с CNBC сопрезидент одной из шести ведущих финансовых организаций в США.

Рост процентных ставок может спровоцировать наращивание убытков по ценным бумагам у банков. В данной ситуации не исключено, что вкладчики начнут снимать деньги со счетов, а это, в свою очередь, приведет к сокращению клиентов и снижению дохода от разницы между кредитными и депозитными ставками.

Сложности в американском банковском секторе обострились весной этого года. Регуляторы штата Калифорния в марте закрыли Silicon Valley Bank, который входил в 20-ку крупнейших коммерческих банков в стране. Крах SVB был связан с ростом ключевой ставки Федеральной Резервной Системы, что повлекло за собой обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, были закрыты криптоориентированный банка Silvergate и нью-йоркский Signature Bank.